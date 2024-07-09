75 حادثة لمُسيَّرات بالقرب من مطارات ألمانية في النصف الأول من 2024

سجلت السلطات الألمانية 75 حادثة تسببت فيها مُسيَّرات كانت تحلق بالقرب من مطارات ألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت هيئة سلامة الحركة الجوية الألمانية، في لانجن بالقرب من مدينة فرانكفورت، ردا على استفسار، أن هذا يتساوى تقريبا مع عدد حوادث المُسيرات التي تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي (72 حادثة).

وإجمالا، تسببت المسيرات في 151 اضطرابا العام الماضي.

ووفقا للبيانات، وقعت 77% من الاضطرابات هذا العام في محيط مطارات. وسجلت الهيئة عشرة حوادث في أكبر مطار بألمانيا، في فرانكفورت. وجاء في المرتبة الثانية مطارات برلين (9 حوادث)، ثم مطار كولونيا/بون (7 حوادث)، ثم هامبورج (6 حوادث) ودوسلدورف (5 حوادث).

وقال متحدث باسم الهيئة إن وجود مسيرات في محيط المطارات من الممكن أن يؤدي إلى توقف عمليات الوصول والمغادرة في المطارات، خاصة في مجال تحليق الطائرات.

وعند رصد مسيرة، تفترض الهيئة أن الحركة الجوية المنتظمة سوف تتعطل بسبب احتمال تشتيت انتباه مراقبي الحركة الجوية والطيارين، الذين يصدر عنهم الجزء الأكبر من البلاغات.

وفي ألمانيا يُحظَر تحليق المسيرات بالقرب من مناطق الإقلاع والهبوط في المطارات - ويجب أن تبتعد المسيرات عن تلك المناطق لمسافة لا تقل عن 5ر1 كيلومتر. ويعتبر القانون الجنائي الألماني تحليق مسيرات فوق مطارات تدخلا خطيرا في الحركة الجوية ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.