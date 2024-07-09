قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الدكتور عبد السند يمامة أعلن عن فتح تحقيق مع اثنين من أعضائه، ظهرا في مقطع فيديو صفقة الآثار داخل حزب الوفد والذي أثار الجدل مؤخرًا، مضيفا أنهما لم يحضرا جلسة التحقيق اليوم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن لجنة التنظيم المركزية قررت منع العضوين من دخول الحزب ووقف عضويتهما، وذلك بعد التأكد من هويتهما في مقطع الفيديو.

وأوضح أنه جرى تأجيل جلسة التحقيق لمدة 24 ساعة ، موضحا أن الشخصين عضوان عاديان في حزب الوفد، ولا ينتميان إلى القيادات، أو الهيئة العليا، أو الجمعية العمومية، لافتا أن التحقيقات تركز أيضًا على تحديد مكان تصوير الفيديو .

وواصل: «تأكدنا من الشخصين الظاهرين في الفيديو، والحديث عن التهمة الشنيعة التي تكلموا فيها، لكن حتى الآن لم نجزم بالمكان الذي تم تصوير الفيديو فيه، فـالجريمة، فنحن نحقق في جريمة حزبية وسياسية، أما الجريمة الجنائية فتختص بها النيابة العامة عندما نتأكد من الواقعة بأكملها خلال ٢٤ ساعة، لأنه من حق المتهم دستوريًا أن يدافع عن نفسه».

وأضاف أن الشخص الثالث في الفيديو توفي منذ فترة، مشيرًا إلى أن الفيديو قديم ويرجع تصويره إلى عام و3 أشهر.

وتابع :«حزب الوفد هو حزب الأمة المصرية، والحزب الوحيد الذي أسسه الشعب فهو ملك للمصريين وكان ضمير الأمة ومتصدرا للأحداث السياسية الهامة، يكفي أنه عندما تملك اهل الشر مصر وحكموا الفترة السوداء كان بيت الأمة هو الذي احتضن جبهة الإنقاذ الوطني التي أججت ثورة 30 يونيو العظمية وأطلقت الشرارة ضد الإخوان وأهل الشر من حزب الوفد».