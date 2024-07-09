إطلاق الصاروخ الأوروبي الجديد أريان 6 إلى الفضاء اليوم

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من المقرر إطلاق الصاروخ الأوروبي المشترك الجديد "أريان 6" إلى الفضاء، لأول مرة اليوم الثلاثاء، بعد أربع سنوات من الموعد المقرر في الأساس.

وينطلق الصاروخ من ميناء الفضاء الأوروبي في قاعدة كورو، بجيانا الفرنسية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وتأمل صناعة الفضاء الأوروبية، من خلال رحلتها الأولى، إعادة تأسيس وصولها المستقل إلى الفضاء للأقمار الاصطناعية وطي صفحة الأزمة الطويلة في قطاع مركبات الإطلاق.

يشار إلى أن "أريان 6" هو خليفة "أريان 5"، الذي كان في الخدمة منذ عام 1996 حتى صيف عام 2023.

ويهدف أريان 6 إلى إطلاق الأقمار الاصطناعية للفضاء للعملاء تجاريين، وغير التجاريين، وهو أرخص بكثير من سابقه.

وتعد فرنسا وألمانيا ضمن أكبر الداعمين الماليين لمشروع أريان 6، فيما تم توفير تمويل إضافي أيضا من قبل الدول العشرين الأخرى الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية.

وسيتم تجميع المرحلة العليا من الصاروخ في مصنع شركة الفضاء أريان جروب في مدينة بريمن شمالي ألمانيا، فيما سيتم بناء المرحلة الرئيسية للصاروخ في بلدة ليه مورو بفرنسا.