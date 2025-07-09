اليونان تعلق طلبات اللجوء في مواجهة تدفق المهاجرين من ليبيا

أعلنت اليونان، الأربعاء، أنها ستعلق لمدة ثلاثة أشهر النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الواصلين على متن قوارب من دول شمال إفريقيا، في مواجهة زيادة حادة في أعداد الوافدين من ليبيا.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده بصدد إغلاق الطريق إلى اليونان، موضحًا أن أي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار ميتسوتاكيس الذي انتهج سياسة متشددة بإزاء الهجرة منذ توليه السلطة عام 2019، إلى أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي بقراره "تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين على متن قوارب من شمال إفريقيا، لمدة ثلاثة أشهر في مرحلة أولى".

ويتواجد معظم الوافدين في جزيرة كريت في جنوب اليونان، وجزيرة غافدوس الصغيرة القريبة منها.

وينطلق طالبو اللجوء في الاتحاد الأوروبي على متن قوارب من ليبيا، وخاصة من مدينة طبرق الساحلية في الشرق الخاضع لسيطرة المشير خليفة حفتر.

ووصف رئيس الوزراء الوضع الراهن بأنه حالة طوارئ تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية، مضيفا أن هذا القرار يهدف إلى توجيه "رسالة حازمة لكل من المهربين وزبائنهم على السواء".

ومنذ بداية يونيو، تسارعت وتيرة وصول المهاجرين ليبلغ عدد الوافدين 2550 مهاجرا.

وتفتقر كريت وجافدوس لمرافق استقبال كافية، عكس الجزر الواقعة شمال شرق بحر إيجه مثل جزيرة ليسبوس.

وتطالب السلطات المحلية الحكومة باستمرار باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.



