 روسيا تعلن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على كورسك وتتهم أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على كورسك وتتهم أوكرانيا


نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 4:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 4:35 ص

أعلنت السلطات الروسية مساء الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في مدينة كورسك الواقعة غرب روسيا، إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة قالت إنها أُطلقت من أوكرانيا.

وذكر الحاكم الإقليمي ألكسندر خينشتاين على تطبيق تليجرام أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، متهما الجيش الأوكراني بتنفيذ ضربة استهدفت شاطئا في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 400 ألف نسمة. وتقع كورسك على بعد أكثر قليلا من 90 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية.

ولم تصدر أي تعليقات فورية من الجانب الأوكراني بشأن الهجوم.

وفي الوقت ذاته، شن الجيش الروسي هجوما واسعا باستخدام طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية المجاورة. وكانت القوات الأوكرانية قد نفذت تقدما مفاجئا العام الماضي، واستعادت خلاله مساحات واسعة في المناطق الحدودية لعدة أشهر.


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