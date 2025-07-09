12 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ في القليوبية

أغلقت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، اليوم الأربعاء، باب الترشح في اليوم قبل الأخير قبل غلق باب الترشح، غدا الخميس، وتقدم مرشحين اثنين اليوم هما "مدحت الجارحي من شبرا الخيمة مستقل، وأحمد الراعي قليوب مستقل"، ليرتفع عدد المرشحين حتى الآن إلى 12 مرشحا، منهم 3 مستقبل وطن ومرشح للجبهة، ومرشح حماة الوطن، ومرشح مصر أكتوبر، ومرشح النور، و5 مستقلين.

وشكلت اللجنة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة.

وكشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية، تلقي طلب واحد للترشح أمس لانتخابات مجلس الشيوخ، وبلغ عدد المرشحين حتى الآن منذ فتح باب الترشح السبت الماضي وحتى الآن إلى 12 مرشحا تقدموا للترشح، والذين استوفوا الأوراق المطلوبة، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء عدد الذين تقدموا حتي الآن هم: "سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي، وهشام الحسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب، وعماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام، ومحمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية، و فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية".

كما تقدم رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر، وعماد محرم- مستقل- العمار مركز طوخ- مفتش آثار بالقليوبية، ومحمد مسعد عليمي- حزب النور– بنها، وسعد محمد طه مستقل من قليوب، والدكتورة عزيزة السيد فردي مستقل، ومدحت الجارحي مستقل من شبرا، واحمد الراعي قليوب مستقل.



