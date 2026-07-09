هدم مستوطنون، اليوم الخميس، مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مرور نحو ثمانية أشهر على تهجير سكان خربة يانون قسرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن إقدام المستوطنين أعلى هدم مدرسة يانون، يمثل جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم، وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية.

وأوضحت أن المدرسة كانت تخدم 15 طالبا وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى السادس، وشكلت على مدار سنوات ركيزة أساسية لضمان وصول أطفال التجمع إلى التعليم.

ويأتي استهدافها في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تقويض العملية التعليمية، وفرض المزيد من الضغوط على التجمعات الفلسطينية، وحرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعلم.

وشددت الوزارة على أنها وبالتعاون مع الجهات الشريكة، ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لضمان استمرار تعليم الطلبة، وضمان حقهم في مواصلة تعليمهم رغم الممارسات والانتهاكات المتواصلة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية التعليم في فلسطين، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة بحق الطلبة والمدارس، ووضع حد لاستهداف المؤسسات التعليمية.