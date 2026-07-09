وزير الداخلية السوري: ضبط الخلية المسئولة عن تفجيرات الثلاثاء

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أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الخميس، إلقاء القبض على "الخلية الإرهابية" المسئولة عن التفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق قبل يومين.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الخلية المسئولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".

وأوضح أنه "عقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة 18 شخصا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.

فيما أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت قتيلا واحدا و36 مصابا.

وتزامن التفجيران مع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى دمشق.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجيرين، فيما تواصل السلطات السورية جهودها لتعزيز الأمن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.