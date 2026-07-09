مصادر فلسطينية: إصابات في هجوم واسع للمستعمرين شرق رام الله

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، إثر هجوم واسع شنه مستوطنون بحماية القوات الإسرائيلية على بلدة دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "نحو 150 مستعمرا هاجموا البلدة من أربع جهات مختلفة، بالتزامن مع إغلاق البوابة الرئيسية، والاعتداء على عدد من منازل المواطنين ومركباتهم، في حين اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات".

وأضافت المصادر أن "مليشيات المستعمرين حاصرت عددا من العائلات التي تضم نساء وأطفالا وكبارا في السن، وحاولت الاعتداء عليهم، كما حاولت إشعال النار في منازل مأهولة بسكانها، ما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين".

وأشارت إلى أن "الهجوم ألحق دمارا واسعا في منازل المواطنين وممتلكاتهم، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى البلدة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".