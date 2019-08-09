وزارة الأوقاف : 76 مليون جنيه إجمالي مبيعات مشروع صكوك الأضاحي

بلغ إجمالي حصيلة مبيعات مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف حتى الآن نحو 76 مليونً جنيه ، ولأول مرة ، وبلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها (60,463,800) جنيه ، بزيادة تصل إلى 5 ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحققت مديرية أوقاف القاهرة الألف صك التاسعة بإجمالي ( 16,275,600 ) جنيه ، وأوقاف الجيزة الألف صك الرابعة بإجمالي ( 7,209,000 ) جنيه ، وأوقاف القليوبية الألف صك الثانية بإجمالي ( 3,636,000 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية الألف صك الأولى بإجمالي ( 1,801,800 ) جنيه.

وعلى صعيد مديريات الوجه القبلي والمديريات (ب) ، حققت مديرية أوقاف الفيوم خمسمائة صك بإجمالي ( 901,800 ) جنيه ، وحققت مديرية أوقاف بورسعيد خمسمائة صك بإجمالي ( 901,800 ) جنيه ، في حين تجاوزت مبيعات الحسابات الأخرى 16 مليون جنيه.

وقرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية ، وصرف مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريتي أوقاف الفيوم وبورسعيد ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن يقدِّما كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.