قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن ما يحدث في لبنان أمر متكرر؛ بدأ من 17 أكتوبر الماضي، لكن همدت النفوس قليلًا بسبب فيرس كورونا، ثم بعد الانفجار الذى أودى بحياة الكثير من الضحايا الأبرياء عادت النفوس إلى ما كانت عليه من غضب.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، «أضع المسؤلية على نظام بأكمله؛ نظام وضع خطأ من الأساس ولا يمكنه أن يحل المشاكل، بل هو من يولد المشاكل، وتختبئ بداخله كل آفات المجتمع من فساد ومحسوبيات وظلم».

ونوه بأن جميع أعضاء الطبقة السياسية لديهم الكل صلاحيات، وكلها تتضارب مع بعضها، ذاكرًا أن رئيس الجمهورية تتضارب صلاحياته مع رئيس الوزراء

وتابع: «السياسيون السابقون يضعون رأسهم في الرمال ويقولون المسؤلية على هذه الحكومة، على الرغم من أن الحكومه لا ناقة لها ولا جمل»، مشيرًا إلى وجود أزمة أخلاقية اجتماعية كبيرة.

وأكد على وجود عجز كبير في إدارة شؤون لبنان؛ عجز جسدي نتيجة التقدم في السن، وعقلي لعدم وجود أي حركة.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.