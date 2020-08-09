موليكا يغلق باب التكهنات بعد ظهوره بقميص الزمالك

أغلق جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونغولي، كل أبواب التكهنات، حول إمكانية انتقاله لنادي الزمالك، بعدما ظهر خلال فيديو مصور بقميص النادي.

وكتب موليكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « أود أن أشكر كل المشجعين على حبهم ودعمهم .. لكنه كان مجرد تيشيرت تدريبي».

وكان المهاجم الكونغولي قد ظهر خلال فيديو عبر حسابه الرسمي يقوم ببعض التدريبات في صالة الـ«جيم» مرتديًا قميص الزمالك، قبل أن يحذف الفيديو بعد ذلك.

ويعتبر موليكا من أبرز الأسماء التي ترددت الفترة الماضية وارتبطت برغبة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتفضل إدارة النادي الكونغولي انتقال موليكا لأحد الأندية الأوروبية، خاصة وأن اللاعب لديه العديد من العروض، ومنهم فريق ليل الفرنسي، وموسكرون البلجيكي.

وقدم موليكا مستوى مميزا مع مازيمبي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.