مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

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يعود الأهلي لمسابقة الدوري الممتاز، والتي تستأنف بعد فترة توقف تمتد لقرابة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بمواجهة إنبي في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة.

الهجوم: جونيور أجايي، وليد سليمان ومروان محسن.