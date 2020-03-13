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باكستان تسجل 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 6:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 6:51 ص

سجلت باكستان 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و71 ألفا و620 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 53 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و918 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 964 ألفا و404 حالات، بعدما تماثلت 2765 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 83 ألفا و298 شخصا.

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