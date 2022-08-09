بولندا تسجل 698 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين 94 ألفا و269، وتستقر الوفيات عند 116 ألفا و660 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 55 مليونا و310 آلاف و520 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.