مايك بنس يعرب عن قلقه بشأن مداهمة منزل ترامب

أعرب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل قليل، عن قلقه، بشأن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" لمقر إقامة ترامب بمنتجع "مار إيه لاجو" في فلوريدا.

وقال بنس في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشارك ملايين الأمريكيين قلقهم العميق بشأن التفتيش غير المسبوق داخل المسكن الشخصي للرئيس ترامب. لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمة على مكان إقامته الشخصي في التاريخ الأمريكي".

وأضاف: "بعد سنوات من اكتشاف أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتصرفون بناءً على دوافع سياسية خلال إدارتنا (إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب)، لابد من معالجة الانحياز السياسي المستمر في وزارة العدل".

وتابع بنس: "يقوض عمل الأمس ثقة الجمهور في نظام العدالة لدينا ويجب على المدعي العام (ميرك) جارلاند تقديم محاسبة كاملة للشعب الأمريكي حول سبب اتخاذ هذا الإجراء (مداهمة منزل ترامب) على الفور".

و كشف ترامب أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي داهمت مسكنا له في فلوريدا أمس الاثنين.