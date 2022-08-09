يرصد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي تفاصيل زيارته للفنان نعيم عيسى "الشهير بجميل عكاوي في مسرحية ريا و سكينة"، حيث أجرى معه حوارًا إنسانيًا في مقر إقامته بالإسكندرية، ويعرض ذلك في أولى حلقات برنامج "واحد من الناس" في موسمه الجديد، والتي تذاع في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة.

وتحدث الليثي، فيه عن مرضه الشديد وتجاهل الفنانين له في محنة مرضه ومعاناته من الوحدة بعد رحلته الطويلة في السينما والمسرح والدراما المصرية.

ويكشف عيسي، خلال الحلقة عن خلافه مع عادل إمام وشادية، ودور الفنان عبد المنعم مدبولي في دخوله عالم الفن، وحكايته مع سمير البابلي وكواليس مسرحية ريا وسكنية.

وعلى جانب آخر يستمر البرنامج في دوره التنموي خلال الموسم الجديد وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة، حيث تتجول كاميرا واحد من الناس في كل شوارع وميادين مصر تحقق أمنيات البسطاء، منها تجهيز العرائس ودعم الأيتام، وتقديم رحلات عمرة، وإجراء عمليات جراحية، ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة، وقوافل طبية وغذائية للقرى الأكثر فقراً في مصر ووصلات مياه.