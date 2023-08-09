قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الموقف الأمريكي لا يتغير في الحوارات المختلفة، مشيرًا إلى أن «الأمريكي يطلب ويأخذ ولا يعطي شيئًا»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أنه لا يأمل في جدوى الحوارات مع الجانب الأمريكي منذ عام 1974، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن سياسة بلاده قائمة على عدم ترك أي باب مغلق في وجه أي محاولة.

وأشار إلى أنه لا يتوقع صدور أي نتائج من أية مفاوضات تتم مع الأمريكيين، على المدى المنظور، نافيًا عرض واشنطن على سوريا إقامة علاقة طبيعية مع إسرائيل.

وأكمل: «موقفنا منذ بداية مفاوضات السلام 1990 واضح، إذا لم يكن هناك استعداد إسرائيلي لإعادة الأرض فلا داع لإضاعة الوقت».

وتابع: «الضربات الإسرائيلية تستهدف الجيش السوري؛ لأنه بدأ تحقيق انتصارات مرحلية في المعارك التي يخوضها»، قائلًا إن تلك الضربات مستمرة ما لم تتمكن البلاد من إفشال مخططات الإرهابيين.

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