قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن إنشاء النافذة الرقمية لسياحة اليخوت الأجنبية بقطاع النقل البحري؛ استهدفت تبسيط الإجراءات وإلغاء التصريحات السابقة التي كانت تتطلب فترات تصل إلى شهر تقريبا في بعض الأوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تمكين النافذة؛ الزوار في دول العالم كافة من التسجيل على المنصة واختيار اليخت والحمولة وعدد أفراد الرحلة، وموعد الزيارة وجدول التنقلات، مع إمكانية تحديد تكلفة الرحلة والحصول على التصديق خلال نصف ساعة.

وأوضح أن سياحة اليخوت إحدى مصادر السياحة في جميع دول العالم، قائلا: «مش عيب يكون عندنا سياحة للأثرياء وسياحة لغير الأثرياء، يعني سياحة الأثرياء حلال على الدول المجاورة وحرام علينا، ليه بنجلد نفسنا ونقول أصل اليخوت للأغنياء وقطار التالجو والسريع للأغنياء، لا والله ما بتاع الأغنياء، القطار السريع للكل، وعندنا قطار إقليمي أقل تكلفة، والقطار الديزل موجود».

ونوه إلى مراعاة الدولة متطلبات جميع الفئات والطبقات داخل مصر، معقبا: «كل المصريين يتمتعون بالشهامة والأصالة وحب الوطن، إذا كان عندنا شوية بيكرهونا ؛ جايز ربنا يهديهم، ولو بيشتمونا هنستحمل وناخد منهم حسنات»، حسب تعبيره.

وعلى صعيد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية وتخفيض الإنارة، تساءل عن موانع تقليل الاستهلاك، قائلا: «ما هو المانع أننا نطفئ الشوارع الرئيسية إحنا مش بنستورد السولار والمازوت والغاز بالعملة الصعبة؟!» لافتا إلى تفاعل الشعب مع الحكومة بشأن تخفيض الاستهلاك، لا سيما مع قرب انتهاء الموجة الحارة بنهاية أغسطس.

وتابع: «وأنا بشغل التكييف في المكتب، انتبهت أنه كان شغال على 18؛ قمت قللته إلى 25 درجة، هل دا عيب علشان أقلل استهلاك الكهرباء، وكل اللي عنده مروحة أو تكييف يشغله وقت ما يكون محتاجه، وإن شاء الله هنستحمل والأزمة ستنتهي».