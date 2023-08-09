الإعدام لمتهم بقتل جزار إثر نزاع قضائي في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الأربعاء، "ص.م.م"، سماك، بالإعدام شنقًا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل "م.إ.أ"، جزار، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في القضية المقيدة برقم 31762 لسنة 2022 جنايات ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغ حول قيام شخص بالتعدي على آخر، وطعنه بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى مقتله، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، لوجود نزاعات قضائية بينهما، عقد الأول العزم وبيت النية على قتل الأخير فأعد لذلك سلاح أبيض "سكين"، وتوجه به إلى محل إقامته موجهًا له السباب.