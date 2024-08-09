أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في مجال تصنيع الدواء، مشيرا إلى أنها تمتلك أكبر عدد من مصانع الأدوية في عربيًا وإفريقيًا.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن 91% من الأدوية التي تباع في الصيدليات المصرية هي أدوية محلية الصنع، في حين أن 9% فقط هي أدوية مستوردة.

وأوضح أن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة العربية وإفريقيا التي تصل إليها هذه النسبة من الإنتاج المحلي للأدوية، مشددًا أن هذا النجاح جاء ثمرة للجهود التي بذلت خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار «الغمراوي» إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة الصناعة المحلية وتوطين صناعة الدواء بمصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، انطلاقًا من أن هذه الصناعة الحيوية تعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه في حال عدم عثور المواطن على دواء معين، يمكنه التأكد من توافره عبر خدمة «توافر» على الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 15300، مضيفا أنه سيتم تحديد أقرب صيدلية تتوافر بها الدواء.

وأضاف أنه في حال عدم توافر الدواء المطلوب، فإن هيئة الدواء سترشد المواطن إلى بدائل مماثلة تحتوي على نفس المادة الفعالة.