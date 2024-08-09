الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي وجابر وشلبي

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة الثلاثي حمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ثلاثي الأبيض عقب استبدالهم في مباراة زد التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن الثلاثي يعاني من إصابات مختلفة، حيث اشتكى مصطفى شلبي من آلام في العضلة الخلفية، بينما تعرض حمزة المثلوثي لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأشار محمد أسامة إلى أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على استبدال الثلاثي وعدم المجازفة باستمرارهم في الملعب للحفاظ عليهم.

وفاز الزمالك على نادي زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.