تعليق عضوية إسرائيل بالاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم تعليق عضوية إسرائيل لمدة عامين في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب بسبب "الحرب على غزة، واتهامات الإبادة الجماعية وانعدام الأخلاق والقيم الإنسانية".

وقد تقدمت رابطة طلاب الطب من البرازيل بهذا الطلب.

والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب هو منظمة غير حكومية تمثل جمعيات طلاب الطب من 123 دولة، تأسس عام 1951 ومقرها الدانمارك.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 شن حرب مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.