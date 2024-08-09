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راحة يومين للاعبي الزمالك بعد الفوز على زد

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:44 ص

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد خوض مباراة زد مساء أمس الخميس في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً على ملعب النادي، استعداداً للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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