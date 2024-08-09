إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق منطقة العقبة الكبيرة بمدينة أسوان حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا. فورًا، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث بدأت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند منطقة العقبة الكبيرة بجوار شريط السكة الحديد.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لإنقاذ حالتهم.

وتم الدفع بسيارات إسعاف أسوان لمكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراء الحادث.