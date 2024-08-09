 غرق 4 شباب أثناء الاستحمام في الرياح البحيري بكوم حمادة - بوابة الشروق
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غرق 4 شباب أثناء الاستحمام في الرياح البحيري بكوم حمادة

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 11:39 م

لقي 4 شباب مصرعهم غرقًا اليوم الجمعة في مياه ترعة الرياح البحيري بقرية دمشلي، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال 3 جثامين، وتواصل جهودها لانتشال الجثمان الرابع. تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق أربعة شباب في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء الاستحمام. وعلى الفور، انتقل الرائد عبد الرحيم عمرو، رئيس مباحث قسم شرطة كوم حمادة، إلى مكان الحادث، يرافقه قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، وقوات الإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أن الضحايا 4 شباب في العقد الثاني من العمر، وقد انتشلت فرق الإنقاذ جثامين كل من: "محمد هشام الكشكي، عبد العزيز عادل عطية، محمد مبروك محمد مصباح"، بينما تستمر عمليات البحث عن جثمان الرابع، وهو "مهند محمد عرفة سليمان". جميعهم مقيمون بقرية دمشلي بكوم حمادة.

تم نقل الجثث إلى مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.


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