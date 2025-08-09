الخطوط الجوية الجزائرية تستكمل الاستحواذ على طيران الطاسيلي

• لتعزيز النقل الداخلي والربط بين مختلف ولايات البلاد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، السبت، استكمال عملية نقل ملكية شركة "طيران الطاسيلي" إليها بشكل نهائي، بموجب اتفاقية موقعة مع الشركة القابضة "سوناطراك" للأنشطة الخارجية والدعم.

وقالت الشركة، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل "تحولا استراتيجيا" يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرامية إلى إنشاء شركة وطنية متخصصة في النقل الجوي الداخلي، بما يعزز الربط بين مختلف ولايات البلاد، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن عملية نقل الملكية جاءت ثمرة "مسار تنظيمي وقانوني محكم" جرى وفق معايير الحوكمة، لضمان انتقال سلس وشفاف واستمرار جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

"وطيران طاسيلي"، شركة جزائرية، تأسست في 1998 بشراكة بين مجمع "سوناطراك" بنسبة 51 بالمئة، والخطوط الجوية الجزائرية بنسبة 49 بالمئة، وفي 2007 اشترت سوناطراك كل أسهم الخطوط الجوية الجزائرية فأصبحت المالك الوحيد للشركة، وخصصتها لنقل العاملين في الحقول البترولية والغازية في الصحراء الجزائرية، قبل أن تستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية اليوم على كامل الأسهم.

وأفادت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيانها اليوم، أنها تعمل على إعادة هيكلة الشركة المدمجة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تطبيق الميثاق الجديد تدريجيا على الأسطول المخصص للرحلات الداخلية، بهدف تلبية تطلعات المسافرين وتحسين مستوى الخدمات.

وأشارت إلى أن أول رحلة تجارية على الخطوط الداخلية ستنطلق قبل نهاية أغسطس الجاري، في ما وصفته ببداية "مرحلة جديدة" للنقل الجوي الداخلي قائمة على التكامل والكفاءة وخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية، التزامها بتسخير خبراتها ومواردها البشرية والتقنية لضمان نجاح دمج "طيران الطاسيلي" ضمن منظومتها، وتطوير شبكة النقل الجوي الداخلي بما يخدم المسافر الجزائري ويدعم الرؤية الوطنية للنهوض بقطاع الطيران المدني.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، نقلت الخطوط الجوية نحو 8 ملايين مسافر في 2024، بزيادة 10 بالمئة مقارنة بـ2023، وسط توقعات بنمو قدره 8 بالمئة في أعداد المسافرين هذا العام، وذلك عبر 79 ألفًا و100 رحلة جوية، بمتوسط يومي يتراوح بين 200 و250 رحلة.