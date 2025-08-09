مصطفى البرغوثي: الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين أعاق مخططات إسرائيل

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن نتنياهو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة إلى معسكر اعتقال كبير بمنطقة رفح بين ممري موراج وفلاديلفيا.

وأوضح أن نتنياهو يريد أن يحشر الفلسطينيين بواقع 2.2 مليون شخص في هذه المساحة الضيقة للغاية، ثم ينشر بينهم الجوع والأمراض، ويجبرهم على الرحيل إلى خارج القطاع.

ونوه بأن نتنياهو قوبل بالموقف المصري الذي رفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين، ما أعاق الخطط الإسرائيلية في هذا الصدد، موضحًا أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وسموتيريتش يتحدثان الآن عن ضم شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن معنى ذلك أنه لن يبقى أي مواطن فلسطيني في تلك المناطق، وهو ما يتم العمل عليها من خلال إجبار الفلسطينيين على النزوح من تلك المناطق صوب الجنوب.

وحذر من أن ما يحدث هو محاولة حكومة نتنياهو تطبيق مخطط خطير لضم قطاع غزة وتهويده، لتحقيق هدفين استراتيجيين، وهما الاستيلاء على بئر غاز كبير تعادل قيمته 56 مليار دولار وهو يكفي لإعادة الإعمار إذا أتيح للفلسطينيين الاستفادة منها.