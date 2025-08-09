ثنائي ريال مدريد على رادار أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النمساوي دافيد ألابا والإسباني داني سيبايوس، ثنائي ريال مدريد، أصبحا محل اهتمام بعض أندية الدوري السعودي للموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، يسعى ريال مدريد للاستغناء عن اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تقليص قائمة الفريق وتخفيض فاتورة الرواتب، إلا أن الثنائي يرفض حتى الآن فكرة الانتقال إلى دوري روشن.

ويتمسك ألابا بالبقاء في صفوف النادي الملكي حتى نهاية عقده الموسم المقبل، فيما يضع سيبايوس العودة إلى ناديه السابق ريال بيتيس كخيار أول في حال قرر الرحيل عن مدريد.