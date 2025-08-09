التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، اليوم السبت، في إيبيزا في إسبانيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث خطة لإنهاء الحرب على غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بحسب مصدرين مطلعين على الاجتماع.

وأفاد مصدر أجنبي مشارك في المفاوضات، بحسب «القناة 12 الإسرائيلية»، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لاتفاق شامل، سيُعرض على الطرفين خلال الأسبوعين المقبلين. ورفض البيت الأبيض التعليق.

وقال الوزير الإسرائيلي رون ديرمر في اجتماع الكابنيت يوم الخميس، إن إدارة ترامب ستقدم اقتراحا «لإنهاء اللعبة» للحرب في غزة في الأسابيع المقبلة.

وذكر مسئول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين، أنه لا مشكلة في التوصل إلى خطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لن تكون مقبولة لدى حماس وبالتالي ستكون بلا معنى.

ورغم قرار الحكومة الإسرائيلية إصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مدينة غزة، فإن الاستعدادات لمثل هذه الخطوة من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع على الأقل؛ سواء فيما يتصل بالخطة العسكرية، أو إخلاء السكان الفلسطينيين، أو الاستعدادات الإنسانية.

وقال مسئول إسرائيلي كبير إن «القرار الذي اتخذته الحكومة لن ينفذ غدا صباحا» ولم يتم تحديد الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية، مما يتيح مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وخلال اجتماع الكابنيت الحربي، عبّر نتنياهو عن رأيه بطريقة مبهمة، مما يفسح المجال لوقف العملية في حال استئناف المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

وصرح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى بأن هذا هو سبب تصويت الوزيرين بن غفير وسموتريتش ضد القرار.