وزيرة خارجية فلسطين: دعم مصر لنا ركيزة أساسية في مواجهة المخططات الإسرائيلية

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، إن القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل يعكس بوضوح النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال في تنفيذ سياساتها التوسعية والإحلالية.

وأضافت في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على شاشة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن ما يجري في غزة اليوم يدخل في إطار حرب إبادة منظمة تستهدف المدنيين والبنية التحتية للقطاع، مطالبة بوقف فوري لهذا العدوان.

وأوضحت شاهين أن تصريحات قادة الاحتلال وخططهم المعلنة تكشف الهدف الحقيقي المتمثل في تهجير الفلسطينيين قسرًا، وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، بهدف دفع سكانها للرحيل.

وشددت على أن ما تسميه إسرائيل "تهجيرًا طوعيًا" هو في الواقع تهجير قسري ممنهج يخالف القوانين الدولية.

وأكدت أن المطلوب حاليًا هو تحرك عربي ودولي عاجل لتثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، وتوفير كافة مقومات الصمود، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال الكامل لغزة سيؤدي إلى كوارث إنسانية أكبر مما يشهده القطاع حاليًا.

ونوهت بأن الدعم العربي، خاصة من الدول الشقيقة مثل مصر، يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه المخططات.

وأوضحت شاهين أن المجتمع الدولي مطالب بفرض إجراءات حازمة على إسرائيل، ووقف جرائمها بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يضع المنطقة على حافة انفجار أوسع.

وختمت بالتأكيد على أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.