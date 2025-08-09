استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شمال مخيم "النصيرات"، وطالبي المساعدات جنوب وادي غزة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بوصول 5 شهداء و33 مصابا جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين شمال مخيم "النصيرات".

وأشارت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، إصابة آخر؛ إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات الفلسطينيين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، كما أن مدفعية الاحتلال قصفت حي "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف طائرة مسيرة للاحتلال قرب مسجد "الشهيد" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.