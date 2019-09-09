محافظ الإسكندرية يتابع خطة تطهير الشنايش وتكويدها استعدادا لموسم الأمطار

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء بتحديد أماكن الشنايش وأكوادها وتحديد أسماء المسئولين عن تطهيرها سواء من الأحياء أو من شركة الصرف الصحي، وذلك ليتم محاسبة أي مقصر في حالة حدوث انسداد في الشنايش خلال موسم الأمطار، مؤكدا بأنه سيتم المرور على شنايش الأمطار واختبارها قبل أي نوه.



جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقده اليوم محافظ الإسكندرية مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.



وخلال الاجتماع ، استعرضت شركة الصرف الصحي نسب تطهير الشنايش على مستوى الأحياء حتى اليوم، وموقف مشروعات الصرف التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة والتي من بينها مشروع تطهير منطقة أم زغيو، ورفع كفاءة سور محطة البيئة، وعمل بيارة، وإنشاء خط انحدار من محطة 2 و حتى محطة البيئة، وإنشاء خط طرد من محطة البيئة وحتى محطة معالجة كم 21، كما اوضحت الشركة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ليتم تلافيها.



حضر الاجتماع ، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،و رؤساء الأحياء.