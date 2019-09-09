أثنى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على طريقة تعامل الصربي ميتشو المدير الفني للأبيض مع اللاعبين، وذلك بعد تتويج الفريق على حساب بيراميدز بلقب كأس مصر (3-0)، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتحدث أمير في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث اليوم:"الجماهير خلال الفترة الأخيرة كانت قلقة على الفريق والمدرب والاختيار كان صعب، ولكن في النهاية اختيار المدرب توفيق من عند الله".

وعن أداء فريق بيراميدز خلال مباراة الكأس:"هذه المباراة بيراميدز كان أقوى من الذي واجهناه بالدوري في الموسم الماضي، أشكر لاعبي الزمالك القدامى على احتوائهم للاعبين الجدد، ومساهتهم في خلق حالة الانسجام بالفريق".

وأَضاف:"الزمالك قبل ذلك كان يلعب باستعراض بعد تسجيله هدف أول اثنين والآن حتى الدقيقة الأخيرة بنهائي الكأس نهاجم ونرغب في التسجيل، ميتشو أنشا بروتوكولا ونظاما مميزا بالزمالك، وما يفعله كان ينقصنا قبل ذلك".

وواصل:"في قبل نهائي بطولة الكونفدرالية بالموسم الماضي أبلغت مرتضى منصور حتى إذا فوزنا بكل البطولات يجب تغيير الجهاز الفني، حققنا بالفعل بطولة الكونفدرالية بعد جهد وعرق ولا أريد أن أبخس حق الجهاز الفني، ولكن المكسب كان يغطي على أمور ومشاكل كثيرة بالفريق".

وأتم:"كان لا يمكن أن أنافس على بطولة الدوري بـ14 لاعب ويستحيل أن أخلق دوافع جديدة للاعبين لا تلعب 40 أو 50 مباراة".

ونجح الزمالك في التتويج بكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة أحرزها يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي بواقع هدفين.

جدير بالذكر أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك فد رحل عن نادي الزمالك بنهاية عقده في مايو الماضي، وتم تعيين خالد جلال بعد ذلك ثم طارق يحيى قبل أن يتعاقد من 3 أسابيع مع الصربي ميتشو المدير الفني السابق لأورلاندو بيرتس الجنوب إفريقي لمدة موسم.