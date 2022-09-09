الجارديان: تتويج تشارلز لن يتم في فترة قصيرة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ،إن تتويج الملك تشارلز سيتطلب تخطيطا تفصيليا، ولهذا من غير المرجح أن يتم ذلك بعد فترة قصيرة على تولي تشارلز.



وذكرت الصحيفة أنه سيتم إصدار إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن عمليا، أمام هيئة احتفالية تعرف باسم مجلس انضمام، في قصر سانت جيمس.



وسيتم استدعاء أعضاء المجلس الخاص للملكة المتحدة، الذين يقدمون المشورة للملك في شئون الدولة، إلى الاجتماع.



ومن بين من يتم دعوتهم للاجتماع، أعضاء مجلس اللوردات، وعمدة لندن، وأعضاء المجلس المحلي، وغيرهم من نخب المواطنين بمدينة لندن، بالإضافة إلى المفوضين الساميين لدول الكومنولث في لندن، وفقا "للجارديان".



وجرت العادة أن أول إعلان عام عن الملك الجديد يقرأه في الهواء الطلق بقصر سانت جيمس، ضابط رفيع المستوى يُعرف بلقب "Garter King of Arms"، بحضور الإيرل مارشال (دوق نروفولك).



وبعد هذا الإعلان، سيقرأ تشارلز إعلانا ويؤدي قسم الحفاظ على كنيسة إسكتلندا. كما يجب أن يؤدي القسم المرتبط بكنيسة إنجلترا، للحفاظ على الخلافة البروتستانتية الراسخة، وهو ما يتم عادة عند الجلسة الافتتاحية التالية للبرلمان بعد الخلافة.



ومع قراءة الإعلان في سانت جيمس، ستنعقد احتفاليات أخرى في إدنبرة، ووندسور، ويورك.



وكما جرت التقاليد أيضا، سيتم تشكيل موكب من العربات بقصر سانت جيمس، سيسير عبر شوارع العاصمة، التي سيصطف بها الجنود وصولًا إلى المواقع الثلاثة الأخرى للإعلانات الملكية: تمثال تشارلز الأول، وتشانسري لين، ومبنى رويال إكستشينج في مدخل لندن.



وبعد عزف جوقة الأبواق، يتقدم مارشال المدينة ويردد كلمات: "من يأتي إلى هناك؟"، ثم يرد الضباط بكلمات مشابهة لـ: "ضباط صاحب الجلالة، الذين يطالبون بدخول مدينة لندن من أجل إعلان صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث".



ثم يدخل الموكب الملكي المدينة ويقرأ إعلان الانضمام، ويرفع العمدة قبعته مناديا: "ثلاث هتافات للملك"، وستطلق المدافع لتحية الملك في هايد بارك وبرج لندن ومن السفن البحرية، وسيتم قراءة إعلان تشارلز ملكاً في أدنبرة وكارديف وبلفاست.



وتولت الملكة إليزابيث الراحلة العرش في فبراير عام 1952، لكن جرى تتويجها بعدها بـ16 شهرا، في يونيو عام 1953.