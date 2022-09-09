كشف ملابسات فيديو تعرض فتاة للتحرش أثناء استقلالها حافلة عائدة من دهب

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من أحد الركاب أثناء استقلالها إحدى الحافلات.



رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق تيك توك، تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الركاب بالتحرش بها أثناء استقلالها حافلة سياحية حال عودتها من مدينة دهب بجنوب سيناء لمحل إقامتها بمحافظة الإسكندرية.



وأشارت صاحبة الحساب بقيامها بنهاية مقطع الفيديو بعرض صورة للمشكو في حقه، محذرة الفتيات من تعرضهن لمثل تلك الوقائع.



بالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سائق سيارة أجرة – له معلومات جنائية).



وبمواجهته قرر بأنه حال عودته رفقة بعض أصدقائه من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية مستقلا الحافلة المشار إليها بالمقعد الخلفي للشاكية وشقيقتها، افتعلت معه الشاكية مشادة كلامية بدعوى قيامه بالتحرش بها وشقيقتها.



وأضاف بأنه قام بتعنيفها حيال مزاعمها تجاهه في حينه، وفوجئ لاحقا بإضطلاعها ببث مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف الإساءة لشخصه دون اتخاذهما إجراء قانوني.