منظمات إغاثة ألمانية تنقذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط

ذكرت المنظمة المشغلة لسفينة الإنقاذ الألمانية الخاصة "سي ووتش 3" اليوم الجمعة، أن السفينة أنقذت نحو 130 مهاجرا كانوا في محنة في عرض البحر المتوسط.



وقالت منظمة "سي-ووتش"، غير الحكومية، إن طاقم السفينة أحضر المهاجرين على متنها عبر مهمتين متتاليتين أمس الخميس.



وانتشل المتطوعون أولا 64 مهاجرا كانوا في قارب خشبي، وبعد وقت قصير أنقذوا 64 آخرين كانوا في قارب مطاطي.



ومن ناحية أخرى، كانت مجموعتان أخريان لمساعدة المهاجرين، مقرهما ألمانيا بحاجة إلى ميناء لروس سفينتيهما بعد عمليات إنقاذ تمت مؤخرا.



وقالت منظمة "سي أي" إن هناك 130 مهاجرا على متن السفينة "سي أي 4"، بينما قالت "إس أو إس هيومانتي" إن نحو 110 شخصا كانوا على متن سفينتها "هيومانتي 1".



وغالبا ما يستطيع المنقذون المدنيون جلب المهاجرين إلى إيطاليا، بعد انتظار طويل. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، غادر نحو 270 مهاجرا سفينة جو بارنتس التابعة لأطباء بلا حدود في تارانتو بجنوب إيطاليا.