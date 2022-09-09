السجن 5 أعوام لمتهم بقتل شقيقه لرفضه بيع منقولات مسكنه في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، الخميس، "ح.ش.م"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، لاتهامه بضرب شقيقه "س.ش.م" حتى الموت، لرفضه بيع منقولات مسكنه؛ لمروره بضائقة مالية، وذلك في القضية المُقيدة برقم 9471 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغًا حول وقوع مشاجرة بين شخص وشقيقه، وتم نقل المجني عليه إلى إحدى المستشفيات مصابًا، وفارق الحياة عقب ذلك.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالده أمام محل سكنهما حال توقفهم في الطريق العام، بسبب رغبة الأول في بيع بعض المنقولات من المسكن لمروره بضائقة مالية.

وأضافت التحقيقات أنه وعند حضور شقيقه "المجني عليه" عاتبه وحثه على عدم بيع منقولات المسكن، مما أثار حفيظة المتهم، فقام المتهم على أثر ذلك بالدلوف إلى المسكن، وأحضر سلاحًا أبيض "سكين"، وتعدى على شقيقه بطعنة في الصدر أودت بحياته، وتركه وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير الجنايات، مينا منصور.