 زلزال المغرب.. الداخلية المغربية: 721 إصابة خطيرة من بين 1204 حالات - بوابة الشروق
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زلزال المغرب.. الداخلية المغربية: 721 إصابة خطيرة من بين 1204 حالات

وكالات
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 5:20 م
تخطت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الـ1000 قتيل، كما أعلنت السلطات، في إحصاء يبدو أنه سيظل مرشحا للزيادة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أوردته صحيفة «هسبريس»، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، بينها 721 إصابة خطيرة.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، فيما سجل العشرات من الهزات الارتدادية، كانت أقواها 5.9 درجة.

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