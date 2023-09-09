عرضت إسرائيل، على السلطات المغربية تقديم المساعدة لها في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقا): «في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية أوعز وزير الدفاع إلى كل من الجيش ووزارة الدفاع للاستعداد الفوري لتقديم مساعدة طارئة من خلال قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية».

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا.