بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يوثُق لحظة انهيار بناية سكنية في المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.



وأظهر الفيديو، الذي جرى تداوله بشكل مكثف، على منصات التواصل الاجتماعي، انهيارا مفزعا لبناية سكنية في غضون ثوانٍ قليلة جراء الزلزال.



وسمعت أصوات الصراخ تتعالى من الأشخاص الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة التي أخفاها الركام، فيما شوهد الكثيرون وهم يبحثون عن مخرج آمن ويبحثون عن ذويهم.





ارتفاع عدد ضحايا #زلزال_المغرب إلى 632 حالة وفاة وإصابة المئات، وبلغت قوة الزلزال نحو 7 درجات على مقياس ريختر وفق المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط#الغد_المشرق pic.twitter.com/wi70SkLX78 — قناة الغد المشرق (@alghadye) September 9, 2023

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.



وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.



وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.



ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.