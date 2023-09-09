أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية، اليوم السبت، إعادة فتح الخط الرابط بين العاصمة برلين ومدينة هامبورج مرة أخرى وذلك بعد تعرضه لحريق متعمد.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية اليوم السبت: "عادت قطارات المسافات البعيدة للسير في الاتجاهين مرة أخرى"، مشيرا إلى احتمال حدوث بعض التأخيرات على مدار اليوم وذلك نظرا لطول فترة إغلاق هذا الخط.

ووفقا للشرطة، تم إضرام نيران في صناديق كابلات في ثلاثة أماكن في مدينة هامبورج ليلة الجمعة/السبت الأمر الذي أثر بشدة على حركة قطارات المسافات الطويلة التابعة لشركة السكك الحديدية بين هامبورج وبرلين حيث أدى هذا إلى إلغاء رحلات أكثر من 30 قطارا بشكل كامل أو جزئي، غير أنه لم تحدث فوضى كبيرة في المحطتين الرئيسيتين في هامبورج وبرلين.

وظهر على منصة "انديميديا" اليسارية خطاب اعتراف يتعلق بإضرام النيران في صناديق الكابلات.

من جانبه، طالب وزير النقل فولكر فيسينج بتدخل صارم من جانب دولة القانون، ولفت السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إلى أن " مثل هذه الهجمات هي شكل من أشكال الإرهاب".

وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أنها تعتزم تحسين وسائل الحماية على خطوط السكك الحديدية، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد: "يجري البحث بشكل عاجل عن الجناة. الشيء الذي أصبح مؤكدا، وليس منذ هذه الجريمة، هو أننا يجب علينا أن نحمي البنية التحتية للسكك الحديدية لدينا بصورة أفضل. لهذا السبب نحن نعزز الرقابة عبر الفيديو. سنزيد عدد الكاميرات الموجودة في أنظمة السكك الحديدية من 9000 إلى 11000 كاميرا بحلول العام المقبل".