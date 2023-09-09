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أعلن معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم السبت 9 سبتمبر هزة أرضية علي بعد 3262 كيلومترا غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية.

وأضاف المعهد أن بيانات الهزة تضمنت توقيت حدوثها في تمام الساعة الواحدة صباحا و11 دقيقة بالتوقيت المحلي المصري بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر وخط العرض 31.04 شمالا وخط الطول -8.46 غربا، بعمق: 13.80 كيلومتر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن التقارير الأولية تفيد حدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش، وجارى التحقق من التفاصيل.

وأوضح القاضي أنه هناك 8 توابع للزلزال الرئيسى الذى حدث بالمغرب أكبرهم بقوة 4.8 بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق وأخر تابع بقوة 3.3 بتوقيت الساعة السادسة وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.