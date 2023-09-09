العالم الهولندي فرانك هوجربيتس وخبيرة فلك مصرية يتنبآن بـ زلزال المغرب قبل وقوعه

عاد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، للصدارة من جديد بعد وقوع زلزال المغرب العنيف، حيث قال إن الصفيحة العربية ستكون معرضة أيضا لخطر الزلازل.



وتنبأ هوجريتس عبر قناته على يوتيوب قبل يومين، بوقوع زلازل بعضها متوسط وعنيف ما بين يومي 5 و7 سبتمبر الجاري.



وغرد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) في 4 سبتمبر قائلا: "اليوم يتقارب اقتران كويكبان مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشترى وأورانوس. وفي 6 سبتمبر حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة وذلك يجعلنا نتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا بين 5 و7 سبتمبر".

Today two planetary #conjunctions with #Mercury and #Venus converge with two #lunar conjunctions with #Jupiter and #Uranus. On 6 Sep another convergence with Mercury and Venus occurs. I expect a clustering of stronger tremors from approx. 5 to 7 Sep. pic.twitter.com/3MPWLdPbhx — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 4, 2023