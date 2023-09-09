العالم الهولندي فرانك هوجربيتس وخبيرة فلك مصرية يتنبآن بـ زلزال المغرب قبل وقوعه

عاد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، للصدارة من جديد بعد وقوع زلزال المغرب العنيف، حيث قال إن الصفيحة العربية ستكون معرضة أيضا لخطر الزلازل.
وتنبأ هوجريتس عبر قناته على يوتيوب قبل يومين، بوقوع زلازل بعضها متوسط وعنيف ما بين يومي 5 و7 سبتمبر الجاري.
وغرد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) في 4 سبتمبر قائلا: "اليوم يتقارب اقتران كويكبان مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشترى وأورانوس. وفي 6 سبتمبر حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة وذلك يجعلنا نتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا بين 5 و7 سبتمبر".
وحذر هوجربيتس منذ قرابة أسبوعين، من وقوع زلزال قد تتخطى قوته 8 درجات على مقياس ريختر، مفسرا أن ذلك سيحدث بسبب الاصطفاف بين الأرض وكوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين، كما حذر من أن الأرض تتحرك ببطء بين كوكبي المريخ ونبتون.
* خبيرة فلك مصرية تتنبأ بوقوع زلازل
كما تنبأت خبيرة الفلك المصرية رحاب منيعم، قبل 4 أيام، بحدوث زلزال قوية، نتيجة استنتاجات لحركة الكواكب والنجوم، بالتزامن مع التوقيت الذي تنبأ فيه العالم الهولندي بوقوع زلزال كبير.
وكتبت منيعم عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا، توضح فيه أن الزلازل ستحدث نتيجة اقتران القمر بكوكب أورانوس: "لما يقترن القمر بأورانوس مفيش مجال للصدف كل اللي بيحصل معاك النهاردة ولبكرة إشارات مهمة ولها معنى قوي، تحديدا إشارات الأرقام والأغاني، ووارد حدوث زلازل بسبب الاقتران ده".
تعتاد منيعم نشر أوراد لآيات وسور معينة من القرآن الكريم في توقيتات معينة بالتزامن مع حركة الكواكب والنجوم، تطلق عليها اسم "أوراد رحاب" كطريقة لتحقيق الأمنيات وزوال بعض المحن، وتحظى برد فعل إيجابي من متابعيها البالغ عددهم 71 ألف شخص.