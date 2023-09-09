علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة انتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، مشددة أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين بسبب تعاطف الجمهور مع ريم وضرورة إعطائها حقوقها وانتهاء العلاقة بينهما في هدوء.

وأضافت "الشربيني"، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، عبر قناة Cbc، أنها تناولت تلك القضية مرتين خلال حلقات برنامجها في الفترة الماضية، ولكنها تراجعت عن تعاطفها معها بسبب نشرها مقطع فيديو تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش، وأنه شخص محترم وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم بسبب تدخل عدة أطراف بينهما، لافتة إلى أن ريم قالت في تصريحات تلفزيونية أخرى منذ وقت قريب، أنها لن تستطيع أن تفصح عن هوية طليقها لأنه لا يصح إنسانيا ودينيا وأخلاقيا.

وأوضحت أن ريم تراجعت عن حديثها من خلال مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته في الساعات القليلة الماضية بأنها تلقت جميع حقوقها ومستحقاتها المادية، قائلة: "أنا أسفة ياحسن شاكوش.. أنا رضوى الشربينى بعتذرلك على الهواء".

وتابعت أن القضية أخذت مجالا كبيرا من الاهتمام تعاطفًا مع "الست"، التي تم تطليقها وطردها خارج منزلها وكان رجائها أن تنتهي علاقتها بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان في حالة تصديق تام، بأن البنت هي المظلومة لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.

ووجهت "رضوى"، رسالة للسيدات بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن وعدم الإفصاح عن أسرارهم دون تفسير، واهتمام آخرين معها مثلما حدث مع حالة ريم طارق واتهامها لفنانة مشهورة بخيانتها مع زوجها دون توضيح أية تفاصيل، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حول تلك الفنانة والتشهير بها.