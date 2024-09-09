ولي العهد السعودي ووزير خارجية روسيا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض، ناقشا خلاله سبل تطوير العلاقات بين الرياض وموسكو، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الروسي استعرضا خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات".

وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان ولافروف " بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كان لافروف قد صرح ، خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا في الرياض : "الشرق الأوسط مرة أخرى على شفا حرب إقليمية كبرى، ومن مسؤوليتنا المشتركة منع ذلك".

وأوضح أن "روسيا تعمل مع جميع الأطراف في هذا الصدد"، مشيرًا إلى "أنه من دون حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، لن يتمكن الشرق الأوسط من التطور بشكل مستقر".