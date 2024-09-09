حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 08-09-2024" وفقا للآتي:

استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني.

استهداف مستعمرة كريات شمونة للمرة ‏الثانية بصليات مكثفة من الصواريخ، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

‏استهداف ‏مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

الساعة 09:30 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‌‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

الساعة 14:25 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض الزاعورة مستهدفة منصات القبة الحديدية وأماكن تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود العدو الإسرائيلي وأصابتهم بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة خربة سلم.

الساعة 15:35 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، إذ يؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في حين ازداد التوتر على حدود لبنان الجنوبية في الأسبوعين الأخيرين، عقب عمليات نوعية نفذها "حزب الله" بمسيّرات وصواريخ ثقيلة، وعلى أثر ذلك، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأكيده على ضرورة حرب شاملة ضد "حزب الله"، مشددا على أن "علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله ونحن قادرون على ذلك".

ووسط تهديدات تل أبيب باستعداد إسرائيل وجاهزيتها لحرب شاملة مع "حزب الله"، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الحرب تخشى حربا شاملة مع "حزب الله"، وذلك على خلاف ما وصفته بـ"هراء النصر المطلق"، في إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الإسرائيليين.

من جهته، أشار نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، إلى أن "ردود الحزب المؤلمة هي لردع إسرائيل، وأن هذه الردود محدودة بأهدافها، وليست ما يمتلكه الحزب من قدرة للردود التي يحين وقتها".