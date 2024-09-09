رويترز: تركيا تشارك في اجتماع وزاري للجامعة العربية لأول مرة منذ 13 عاما

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن وزير الخارجية، هاكان فيدان، سيشارك غدًا الثلاثاء في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

وبحسب المصدر، فمن المتوقع أن تناقش أنقرة ملف الحرب على غزة والعلاقات مع جامعة الدول العربية في الاجتماع، ويأتي هذا بعد توتر خلال السنوات الماضية في العلاقات بين تركيا وجامعة الدول العربية.

وأضاف أن دعوة وزير الخارجية التركي تعكس اهتمامًا متزايدًا بالدور الإقليمي لأنقرة وتحسن العلاقات مع أعضاء الجامعة، مشيرًا إلى أن تركيا تريد زيادة الروابط المؤسسية والتعاون مع المجموعة.

وأوضح المصدر أن علاقات تركيا مع الدول العربية يمكن أن تساعد في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية الحالية وتحقيق تعاون ملموس في المستقبل.

وكانت آخر مشاركة لتركيا في اجتماع للجامعة العربية في عام 2011، عندما ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في القاهرة أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء حين كان رئيس الوزراء آنذاك.

وتجري مفاوضات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي بشأن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول نهاية العام.

ودعا الرئيس أردوغان، السبت، إلى تشكيل تحالف من الدول الإسلامية لمواجهة "التهديد التوسعي المتزايد" من جانب إسرائيل.

ونددت أنقرة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانضمت إلى مساعي محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبعد الحرب، انضمت تركيا إلى مجموعة اتصال مشتركة تشكلت في قمة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف إنهاء الحرب..

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي أول زيارة على مستوى رئاسي إلى تركيا منذ 12 عاما.

وفي العام الماضي، تبادلت مصر وتركيا تعيين السفراء، وقال أردوغان خلال زيارته القاهرة مؤخرا إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.



