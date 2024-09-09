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أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 7ر0% مقارنة بالربع الأول بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 8ر0% وهو نفس معدل النمو المسجل خلال الربع الأول من العام.

وعلى أساس سنوي سجل اقتصاد اليابان نموا بمعدل 9ر2% خلال الربع الثاني مقابل 1ر3% خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 2ر3% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3% وهو نفس معدل الارتفاع خلال الربع الأول.

وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 1ر0% وهو نفس معدل التراجع المسجل في الربع الأول والذي كان يتوقعه المحللون.