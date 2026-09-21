بيرنام يهنئ أمريكا والدنمارك على التوصل لاتفاق بشأن جرينلاند

هنأ رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، الدنمارك والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق من شأنه "تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي"، وذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء ونظيرته الدنماركية مته فريدريكسن "رحبا بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة" خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)..

وفي بيان حول الاتصال، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "بدأ الزعيمان مناقشتهما بالحديث عن زيارتيهما المرتقبتين إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء إنه سيستغل الزيارة لدفع العمل قدما بشأن القضايا التي تهم المواطنين في الداخل، بما في ذلك خفض تكاليف المعيشة من خلال تحقيق مزيد من الاستقرار العالمي، وتوفير الأمن للناس عبر إقامة شراكات دولية أوثق".

وأضاف المتحدث: "وانتقل الزعيمان إلى مناقشة الدفاع والأمن، حيث بحثا التوقيع المرتقب هذا الأسبوع على اتفاق جديد لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ومنطقة شمال المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك".